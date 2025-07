Inter e Milan continuano il loro cammino verso il nuovo stadio. Prosegue, infatti, la trattativa col Comune di Milano, come racconta La Repubblica: "Si tratta quasi h 24 per trovare l’accordo sulla vendita di San Siro. Tra fondi, squadre e Comune c’è ottimismo, tanto che qualcuno, data l’accelerata delle ultime ore, non esclude di chiudere il tavolo entro la fine di questa settimana. I punti ancora da definire però sono molti e riguardano sia la fase negoziale in sé, sia tutto ciò che gira e girerà intorno all’operazione. Ecco che cosa preoccupa, o preme, le parti".