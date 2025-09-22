Contava il risultato e l'Inter ha portato a casa i tre punti. Sicuramente bisognava chiudere prima la gara e soffrire meno nel finale dove il Sassuolo ha messo paura ai nerazzurri.

"Non sarà ancora l’Inter di Chivu, magari, ma è l’Inter e questo conta adesso. Perché l’avvio di stagione a intermittenza andava trasformato in fretta in continuità, ovvero in quel caro vecchio passo che in questi anni ha regalato successi e ha permesso a Lautaro e compagni di stare sempre lì, in prima fila a lottare per tutto. Contro il Sassuolo è stata vera Inter per risultato, per capacità realizzativa – nel 2025 nessuno ha segnato più dei nerazzurri in A, 45 gol, anche se gli sprechi di ieri abbondano -, per approccio ma non quanto a gestione della situazione nel finale: dopo il gol di Cheddira, San Siro ha trattenuto il fiato nel recupero, mentre i fantasmi dello Stadium bussavano alla porta dell’Inter", sottolinea La Gazzetta dello Sport.