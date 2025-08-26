La panchina che per quattro anni è stata di Simone Inzaghi da ieri ha un nuovo proprietario. Cristian Chivu, arrivato da due mesi, si è accomodato per la prima volta su quella poltrona al Meazza, bagnando con una netta vittoria l'esordio casalingo da allenatore nerazzurro. Da Repubblica di oggi arriva un piccolo confronto tra il modo di vivere le partite dei due. Si legge infatti:

"Ogni volta che la palla è finita in rete, è saltata all’occhio l’esultanza composta di Cristian in panchina, molto più pacato rispetto al suo predecessore nell’esprimere gioia e dolore. E capace di stare nella propria area tecnica, a tutto vantaggio del quarto uomo, il cui compito oggi è molto più semplice di quanto non lo fosse fino a tre mesi fa. La flemma di Chivu si è bene intonata al clima di San Siro, pieno — anche in curva — e solo a tratti silenzioso, nonostante lo sciopero del tifo indetto dai vertici della tifoseria organizzata nerazzurra, in protesta contro le restrizioni introdotte sulla scia dell’inchiesta “doppia curva” della procura di Milano".