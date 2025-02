"La Procura della Figc ha acquisito video e audio della partita Juventus-Inter del 16 febbraio, per capire se Lautaro Martinez, dopo la sconfitta dei nerazzurri, abbia pronunciato una bestemmia o una sua versione edulcorata e non sanzionabile. A trasmettere le decine di ore di materiale audiovisivo all’ufficio guidato da Giuseppe Chiné è stata la Lega di serie A, martedì 25 febbraio". Apre così l'articolo di Repubblica in merito alla vicenda Lautaro .

La Procura ora dovrà visionare lo spezzone di filmato e dovrà accertare se ci sia una traccia audio chiara ed evidente che definisca ciò che abbia detto Lautaro al termine di Juve-Inter. "La telecamera che ha ripreso l’immagine, trasmessa poi su Dazn, era piuttosto lontana. Ma è possibile che le parole di Lautaro siano entrate nel microfono di un’altra camera, puntata altrove. Se si dovesse dimostrare che il giocatore ha bestemmiato, da codice potrebbe essere punito con la squalifica per una partita. Ma potrà patteggiare una multa", aggiunge Repubblica che poi esclude che Lautaro possa saltare Napoli-Inter anche perché il Giudice Sportivo ha deciso di non punire il calciatore e la Procura, anche qualora chiudesse rapidamente l'istruttoria, dovrà concedere i termini per la difesa prima di un eventuale deferimento, con Lautaro che potrà far valere le sue ragioni.