Il Milan va a caccia di un attaccante da regalare a Massimiliano Allegri in vista della sessione invernale di calciomercato.
Repubblica – Milan, occhi su Icardi per gennaio: l’ex Inter può tornare in Serie A
L'ex attaccante argentino, ora al Galatasaray, potrebbe tornare a Milano, ma questa volta sponda rossonera
Il quotidiano La Repubblica conferma l’interesse dei rossoneri per Mauro Icardi, che potrebbe lasciare il Galatasaray e tornare in Serie A.
“La tenuta fisica del quarantenne Modric, gli infortuni e naturalmente il mercato. Che può generare contrattempi, ma pure rivelarsi decisivo. Puntellare a gennaio l'attacco con un nuovo centravanti (i nomi di oggi sono Füllkrug e Icardi) e in difesa (c'è Thiago Silva): sarebbero le mosse più utili”.
