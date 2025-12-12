FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Repubblica – Milan, occhi su Icardi per gennaio: l’ex Inter può tornare in Serie A

news

Repubblica – Milan, occhi su Icardi per gennaio: l’ex Inter può tornare in Serie A

Repubblica – Milan, occhi su Icardi per gennaio: l’ex Inter può tornare in Serie A - immagine 1
L'ex attaccante argentino, ora al Galatasaray, potrebbe tornare a Milano, ma questa volta sponda rossonera
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il Milan va a caccia di un attaccante da regalare a Massimiliano Allegri in vista della sessione invernale di calciomercato.

Il quotidiano La Repubblica conferma l’interesse dei rossoneri per Mauro Icardi, che potrebbe lasciare il Galatasaray e tornare in Serie A.

Repubblica – Milan, occhi su Icardi per gennaio: l’ex Inter può tornare in Serie A- immagine 2
Getty Images

“La tenuta fisica del quarantenne Modric, gli infortuni e naturalmente il mercato. Che può generare contrattempi, ma pure rivelarsi decisivo. Puntellare a gennaio l'attacco con un nuovo centravanti (i nomi di oggi sono Füllkrug e Icardi) e in difesa (c'è Thiago Silva): sarebbero le mosse più utili”.

Leggi anche
Libero – Serie A, allarme punte: operazioni milionarie e flop. Ma l’Inter sorride...
Libero – Inter, in Champions ottavi con 4 punti: c’è un (doppio) problema....

© RIPRODUZIONE RISERVATA