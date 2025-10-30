FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Repubblica: “In quella mischia dopo il gol di Sucic, l’Inter ha sfogato tutta l’ansia per…”

news

Repubblica: “In quella mischia dopo il gol di Sucic, l’Inter ha sfogato tutta l’ansia per…”

Repubblica: “In quella mischia dopo il gol di Sucic, l’Inter ha sfogato tutta l’ansia per…” - immagine 1
Il quotidiano ha voluto soffermarsi sulla forte esultanza del gruppo dopo il 2-0 liberatorio di Sucic: ecco le considerazioni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

"In quella mischia disordinata di maglie nerazzurre, seguita alla rete del giovane croato, i giocatori di Cristian Chivu hanno sfogato tutta l'ansia e la sofferenza degli ultimi giorni". Così Repubblica nel suo focus sulla vittoria dell'Inter contro la Fiorentina di ieri sera.

Repubblica: “In quella mischia dopo il gol di Sucic, l’Inter ha sfogato tutta l’ansia per…”- immagine 2
Getty

Il quotidiano ha voluto soffermarsi sulla forte esultanza del gruppo dopo il 2-0 liberatorio di Sucic: "Per la sconfitta di Napoli, per una classifica che di colpo minacciava di mettersi in salita e che invece torna a sorridere con l'aggancio al Milan.

Repubblica: “In quella mischia dopo il gol di Sucic, l’Inter ha sfogato tutta l’ansia per…”- immagine 3
Getty Images

E soprattutto per una vigilia agitata dall'incidente d'auto che ha coinvolto il secondo portiere Josep Martinez, indagato per omicidio stradale dopo avere travolto col suo suv la moto-carrozzina dell'ottantunenne Paolo Saibene".

Leggi anche
Inter, Lautaro? No, Calhanoglu: “Inizio spettacolare, ora anche cannoniere. Già...
Inter, San Siro acclama Chivu: “Cristian festeggia sotto la pioggia perché ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA