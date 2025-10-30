"In quella mischia disordinata di maglie nerazzurre, seguita alla rete del giovane croato, i giocatori di Cristian Chivu hanno sfogato tutta l'ansia e la sofferenza degli ultimi giorni". Così Repubblica nel suo focus sulla vittoria dell'Inter contro la Fiorentina di ieri sera.
Repubblica: “In quella mischia dopo il gol di Sucic, l’Inter ha sfogato tutta l’ansia per…”
Il quotidiano ha voluto soffermarsi sulla forte esultanza del gruppo dopo il 2-0 liberatorio di Sucic: ecco le considerazioni
Il quotidiano ha voluto soffermarsi sulla forte esultanza del gruppo dopo il 2-0 liberatorio di Sucic: "Per la sconfitta di Napoli, per una classifica che di colpo minacciava di mettersi in salita e che invece torna a sorridere con l'aggancio al Milan.
E soprattutto per una vigilia agitata dall'incidente d'auto che ha coinvolto il secondo portiere Josep Martinez, indagato per omicidio stradale dopo avere travolto col suo suv la moto-carrozzina dell'ottantunenne Paolo Saibene".
