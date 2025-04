Non è mai semplice giocarsi il titolo punto a punto e il gruppo di Antonio Conte è arrivato per giunta allo sprint col fiatone, dopo essere stato costretto a convivere negli ultimi tre mesi con l’emergenza. L’organico slim era stato all’inizio della stagione una scelta logica, per una squadra in ricostruzione e fuori dall’Europa. Quello che doveva essere un campionato di ripartenza — con l’obiettivo massimo del ritorno in Champions, quasi centrato — ha però preso strada facendo una piega molto ambiziosa e la coperta è diventata per questo più corta del previsto, complici i tanti infortuni.