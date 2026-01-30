Poche ore e l'Inter scoprirà la prossima avversaria di Champions League. Alle 12 l'urna di Nyon stabilirà attraverso sorteggio gli accoppiamenti per lo spareggio che mette in palio gli ottavi. I nerazzurri giocheranno l'andata in trasferta e il ritorno in casa. Sul tema si sofferma anche La Repubblica, ricordando le due possibilità:
"Per l'Inter è preferibile il Benfica al Bodø, perché i portoghesi sono un avversario più canonico e per molti versi prevedibile (a parte i gol del portiere, certo), e già la Juve ha dimostrato che una squadra italiana di vertice gli è superiore. I bianconeri hanno vinto anche con il Bodø, ma in maniera più avventurosa e non del tutto meritata: che razza di rogna i norvegesi possano essere lo sanno Guardiola, sconfitto di brutto lassù al Nord, e Simeone, schiaffeggiato a domicilio l'altra sera. Poche squadre fanno circolare la palla così velocemente e con una tale accuratezza collettiva".
