"Per l'Inter è preferibile il Benfica al Bodø, perché i portoghesi sono un avversario più canonico e per molti versi prevedibile (a parte i gol del portiere, certo), e già la Juve ha dimostrato che una squadra italiana di vertice gli è superiore. I bianconeri hanno vinto anche con il Bodø, ma in maniera più avventurosa e non del tutto meritata: che razza di rogna i norvegesi possano essere lo sanno Guardiola, sconfitto di brutto lassù al Nord, e Simeone, schiaffeggiato a domicilio l'altra sera. Poche squadre fanno circolare la palla così velocemente e con una tale accuratezza collettiva".