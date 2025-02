"I nerazzurri sono attesi da un mese di fuoco. Tra due domeniche, infatti, ci sarà il viaggio in casa della Juventus. Ma soprattutto, il 2 marzo, è in programma la sfida delle sfide al Maradona, contro Conte i suoi uomini. Inoltre, tanto per gradire, prima di quell'appuntamento, la banda di Inzaghi avrà anche il doppio confronto con la Fiorentina e pure l'intermezzo del quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio. L'obbligo per Lautaro e compagni è di arrivare al match con i partenopei almeno a portata di sorpasso o di aggancio. Perché poi non è scontato avere occasioni per "mangiare" punti ai rivali, tenuto conto che il loro unico impegno sarà il campionato".