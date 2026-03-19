Aleksander Stankovic tornerà all’Inter. Decisione presa secondo La Gazzetta dello Sport, in estate il centrocampista figlio d’arte farà ritorno a Milano.
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fcinter1908 ultimora Quando Chivu diceva: “Conosco A. Stankovic fin da bambino, l’ho allenato e vi dico…”
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Quando Chivu diceva: “Conosco A. Stankovic fin da bambino, l’ho allenato e vi dico…”
Aleksander Stankovic tornerà all’Inter: Cristian Chivu lo scorso dicembre parlava così del centrocampista figlio d'arte
Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, lo scorso dicembre parlava così di lui in conferenza stampa:
“Sono felicissimo per lui. Sono il suo primo tifoso insieme al padre e alla sua famiglia, perché lo conosco sin da bambino e perché ho avuto la fortuna di allenarlo.
Lo guardiamo con interesse e anche con ammirazione, perché è un prodotto del nostro settore giovanile e perché è nato con i colori nerazzurri dentro. Mi fa piacere vederlo ad altissimi livelli, il nostro scouting lo osserva con attenzione”, ha detto.
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