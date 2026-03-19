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Quando Chivu diceva: “Conosco A. Stankovic fin da bambino, l’ho allenato e vi dico…”

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Aleksander Stankovic tornerà all’Inter: Cristian Chivu lo scorso dicembre parlava così del centrocampista figlio d'arte
Alessandro Cosattini Redattore 

Quando Chivu diceva: “Conosco A. Stankovic fin da bambino, l’ho allenato e vi dico…”- immagine 2
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Aleksander Stankovic tornerà all’Inter. Decisione presa secondo La Gazzetta dello Sport, in estate il centrocampista figlio d’arte farà ritorno a Milano.

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Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, lo scorso dicembre parlava così di lui in conferenza stampa:

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Sono felicissimo per lui. Sono il suo primo tifoso insieme al padre e alla sua famiglia, perché lo conosco sin da bambino e perché ho avuto la fortuna di allenarlo.

Lo guardiamo con interesse e anche con ammirazione, perché è un prodotto del nostro settore giovanile e perché è nato con i colori nerazzurri dentro. Mi fa piacere vederlo ad altissimi livelli, il nostro scouting lo osserva con attenzione”, ha detto.

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