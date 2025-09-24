FC Inter 1908
Il giornalista, intervenuto in live sul canale Twitch di FcInter1908, ha raccontato un retroscena con il difensore dell'Inter
Lunedì sera si è svolta a Milano la presentazione del libro di Francesco Acerbi: a condurre l'evento è stato Fabrizio Biasin. E lo stesso giornalista, intervenuto in live sul canale Twitch di FcInter1908, ha raccontato un retroscena con il difensore dell'Inter.

"Con Acerbi prima della presentazione del libro ho parlato di Francesco Pio Esposito. Gli ho chiesto di lui e mi ha detto che questo ragazzo ha tutto per fare un'ottima carriera perché si presenta bene, non ha fronzoli per la testa, ha un'umiltà incredibile, ha voglia di dimostrare. Ogni volta Acerbi gli dà dentro e lui accetta ogni tipo di trattamento".

