Lo hanno visto tutti: contro l’Atletico Madrid, Lautaro non ha gradito il cambio. Ha scosso la testa e ha lasciato la fascia all’arbitro

Marco Astori Redattore 28 novembre 2025 (modifica il 28 novembre 2025 | 09:46)

"Lo hanno visto tutti: contro l’Atletico Madrid, Lautaro non ha gradito il cambio. Ha scosso la testa e ha lasciato la fascia all’arbitro. Tuttavia, al momento di uscire dal campo, ha salutato Chivu normalmente. Insomma, non ci sono stati strappi e non è scoppiato un caso". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul momento di Lautaro Martinez, che anche al Wanda Metropolitano ha faticato ad incidere ed è stato sostituito a gara in corso da Cristian Chivu.

Il quotidiano entra così nelle sensazioni provate dal capitano dell'Inter: "Semmai, nell’animo del Toro c’era anche parecchia frustrazione. Da un lato, appena 4 giorni prima era stato sostituito anche nel derby. Dall’altro, in questa stagione, proprio non riesce a incidere nei big match: è rimasto a secco (e non ha nemmeno brillato in campo) con Juve, Roma, Napoli, Milan e appunto Atletico. Tenuto conto che 4 di quelle sfide l’Inter le ha perse, la sua delusione è ancora più comprensibile. Peraltro ci sarebbe anche la variabile vaccino per la febbre gialla a cui si e sottoposto per la trasferta in Angola con la Seleccion.

Guarda caso dimenticato da Alvarez e gli altri argentini dell’Atletico. Chivu ha sempre avuto parole dolci per l’argentino, riconoscendogli ruolo, peso e anche senso di responsabilità, come nell’occasione in cui lo aveva invitato a sorridere di più. Diciamo che quel consiglio non è stato particolarmente raccolto da Lautaro. Ma fa parte del suo carattere. Che, talvolta, non riesce a frenare. Ne sa qualcosa anche Conte, destinatario di una reazione ben peggiore dopo un cambio nell’anno del penultimo scudetto. Allora, la pace fu sancita da uno scherzoso incontro di boxe alla Pinetina. Ma un quel caso le scorie sono rimaste, come certificato da quanto accaduto al Maradona in occasione dell’ultimo scontro diretto con il Napoli. Beh, tanto per essere chiari, con Chivu di strascichi non ce ne saranno".