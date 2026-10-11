TuttoSport ha analizzato questa mattina la gara vinta tre a zero dall'Inter contro il Parma e si è soffermato sui tre gol e anche sul rigore concesso ai nerazzurri, su come è arrivato, col VAR, e su come non era stato visto dall'arbitro Bonacina.

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"Il primo gol è stato regalato all’Inter da Corvi che ha servito Keita marcato alle spalle da Sucic (con la rete del croato sono già 10 gli interisti andati in gol dopo 6 giornate: un record). Molto più grave lo sviluppo del 3-0, perché l’Inter ha potuto banchettare nelle praterie lasciate dai gialloblù evidentemente piazzati malissimo sul campo, con Mkhitaryan libero di lanciare in contropiede Thuram: quello proprio non l’ha gradito, Gila anche perché - pur nelle difficoltà - prendere il terzo gol alla mezzora ha reso un Everest le possibilità di rimonta", si legge sul quotidiano.

Rigore Inter

E sull'occasione che ha portato al secondo gol, il penalty battuto da Calhanoglu, il quotidiano scrive: "In mezzo pure il pastrocchio di Diego Carlos che è franato goffamente sulla caviglia destra di Esposito. Pestone - quelli bravi lo chiamano step on foot - evidente a tutti i presenti a San Siro tranne che all’arbitro Bonacina, forse condizionato dalla stretta data dal designatore Orsato su quel tipo di interventi, ovviamente se non palesemente fallosi come nel caso in questione. E così ci ha pensato il Var a rimettere tutto a posto".

(Fonte: TS)