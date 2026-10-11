Uno dei gol dei nerazzurri contro il Parma è arrivato su calcio di rigore inizialmente non assegnato dal direttore di gara
VIDEO FCIN1908 / L'Inter cala il tris col Parma: il commento da San Siro di Daniele Vitiello
TuttoSport ha analizzato questa mattina la gara vinta tre a zero dall'Inter contro il Parma e si è soffermato sui tre gol e anche sul rigore concesso ai nerazzurri, su come è arrivato, col VAR, e su come non era stato visto dall'arbitro Bonacina.
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"Il primo gol è stato regalato all’Inter da Corvi che ha servito Keita marcato alle spalle da Sucic (con la rete del croato sono già 10 gli interisti andati in gol dopo 6 giornate: un record). Molto più grave lo sviluppo del 3-0, perché l’Inter ha potuto banchettare nelle praterie lasciate dai gialloblù evidentemente piazzati malissimo sul campo, con Mkhitaryan libero di lanciare in contropiede Thuram: quello proprio non l’ha gradito, Gila anche perché - pur nelle difficoltà - prendere il terzo gol alla mezzora ha reso un Everest le possibilità di rimonta", si legge sul quotidiano.
Rigore InterE sull'occasione che ha portato al secondo gol, il penalty battuto da Calhanoglu, il quotidiano scrive: "In mezzo pure il pastrocchio di Diego Carlos che è franato goffamente sulla caviglia destra di Esposito. Pestone - quelli bravi lo chiamano step on foot - evidente a tutti i presenti a San Siro tranne che all’arbitro Bonacina, forse condizionato dalla stretta data dal designatore Orsato su quel tipo di interventi, ovviamente se non palesemente fallosi come nel caso in questione. E così ci ha pensato il Var a rimettere tutto a posto".
(Fonte: TS)
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