Alla fine della partita contro il Parma, ai microfoni di SportMediaset Mkhitaryan ha parlato della vittoria ma anche della Champions che sta per tornare e delle ambizioni del gruppo Inter.

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-Era importante riallacciare il filo con una bella prestazione e una bella vittoria, direi che oggi è andata molto bene, no?

Esattamente. Dopo tre settimane di pausa non era facile, ma comunque sapevamo che bisogna fare del nostro meglio. Abbiamo iniziato molto forte, abbiamo fatto tre gol e poi abbiamo gestito la partita. Abbiamo sentito che potevamo fare più gol, ma non è successo oggi.

-Ci hai provato con quella rovesciata, magari veniva giù San Siro se c'entravi la porta...

Magari! Sono stato sfortunato, ma comunque sono molto felice per la prestazione della squadra e andiamo avanti.

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-Oggi abbiamo visto anche giocatori nuovi, insomma, un'Inter che dispone sempre di tante risorse. Questo è importante perché adesso ci sono un ciclo di partite molto, molto intenso, soprattutto c'è la CL. Come ti senti?

Ovviamente tutti i calciatori come me hanno qui questa squadra. Mi dispiace per Curtis Jones e Stones che sono infortunati ma fa parte del gioc. Bisogna guardare avanti, essere pronto per aiutare la squadra perché, come avete detto, ci aspettano tante partite in 27 giorni e comunque bisogna essere pronti ad affrontare tutte le squadre e giocare a grandi livelli.

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-Comunque hai fatto 90 minuti dimostrando di stare bene ancora in campo con l'Inter...

Cerco di fare del mio meglio. Provo a dare una mano alla squadra, indifferente il numero dei minuti che giocherò. So cosa il mister e i compagni si aspettano da me, so cosa si aspettano i miei compagni da me e così provo ad aiutare.

-Senti, guardiamo un attimo avanti: adesso arriva la Champions. Bisogna cominciare a fare punti dopo quello che è successo a Madrid. Queste due partite in casa possono essere già importanti per arrivare alla quota per l'obiettivo di arrivare tra le prime otto.

Certo che saranno importanti, ma non sono partite più importanti delle altre. Tutte le partite sono molto importanti. Dobbiamo fare del nostro meglio e prendere punti in queste due partite casalinghe di Champions, così da mettersi in una posizione, diciamo, più o meno buona per il resto delle partite, perché sappiamo che più andiamo avanti, più difficili sono le partite.

-Ti faccio l'ultima domanda: ho sentito qualche tuo compagno di squadra e anche Marotta ha parlato di sogno, si sono un po' sbilanciati sul discorso Champions. Questo sbilanciamento arriva dalla consapevolezza della forza o dall'esserci andati vicini due volte e non averla vinta?

Ogni volta diciamo le cose, ogni volta escono articoli che fanno ridere. Da quattro anni diciamo che stiamo dicendo che dobbiamo lottare su ogni fronte. Negli ultimi tre anni due volte siamo arrivati in finale di CL e non abbiamo vinto e più volte ci sono state chiacchiere: "Ah ma non hanno vinto", "Ah ma non hanno vinto", ma i nostri obiettivi sono sempre alti. E proviamo a dire quello che pensiamo e che possiamo fare. Si chiamano ambizioni. Siamo ambiziosi e vogliamo andare avanti al più lungo possibile nelle competizioni.

(Fonte: SM)