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CorSera: “Rigore Inter, fallo su Frattesi ignorato in maniera incomprensibile da arbitro e VAR”

CorSera: “Rigore Inter, fallo su Frattesi ignorato in maniera incomprensibile da arbitro e VAR” - immagine 1
L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza le controverse decisioni dell'arbitro Manganiello nel finale di Inter-Atalanta
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza le controverse decisioni dell'arbitro Manganiello nel finale di Inter-Atalanta. Ecco l'opinione del quotidiano:

CorSera: “Rigore Inter, fallo su Frattesi ignorato in maniera incomprensibile da arbitro e VAR”- immagine 2
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"L’Inter si è fatta rimontare dall’Atalanta in una sfida nerazzurra condizionata dagli episodi: la spinta di Sulemana a Dumfries nell’azione del pareggio bergamasco è sembrata leggera e forse decifrabile meglio in campo che davanti al monitor, il calcio di Scalvini a Frattesi è stato invece netto ma ignorato sia da Manganiello sia dalla Var in maniera incomprensibile".

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"Polemiche e tensioni, come al solito. Il rapporto tra l’arbitro in campo e chi a Lissone, davanti alla tv, è misterioso e complicato. La soggettività è ingovernabile. È oggettiva invece la frenata dell’Inter, che non ha vinto nessuna delle ultime tre partite e in questa stagione non era mai successo".

(Fonte: Corriere della Sera)

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