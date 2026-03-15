"L’Inter si è fatta rimontare dall’Atalanta in una sfida nerazzurra condizionata dagli episodi: la spinta di Sulemana a Dumfries nell’azione del pareggio bergamasco è sembrata leggera e forse decifrabile meglio in campo che davanti al monitor, il calcio di Scalvini a Frattesi è stato invece netto ma ignorato sia da Manganiello sia dalla Var in maniera incomprensibile".

"Polemiche e tensioni, come al solito. Il rapporto tra l’arbitro in campo e chi a Lissone, davanti alla tv, è misterioso e complicato. La soggettività è ingovernabile. È oggettiva invece la frenata dell’Inter, che non ha vinto nessuna delle ultime tre partite e in questa stagione non era mai successo".