Tra i rinnovi da discutere a stretto giro in casa Inter c'è anche quello di Federico Dimarco. Il laterale nerazzurro, in scadenza nel 2027, rimane assolutamente al centro del progetto e presto si discuterà del suo nuovo contratto con relativa gratificazione economica. Il Corriere dello Sport sottolinea la tranquillità del club, legata a due fattori:
CdS – Rinnovo Dimarco, una clausola tranquillizza l’Inter: la sensazione forte…
Il contratto dell'esterno nerazzurro è una delle priorità nell'agenda del club: presto le parti si ritroveranno per discuterne
"Una trattativa di rinnovo destinata ad accendersi presto è quella per Federico Dimarco, lui sì imprescindibile sulla corsia mancina dell’Inter. La scadenza nel 2027 non genera apprensione: non soltanto perché l’unità di vedute non sembra essere in discussione, ma anche perché il club di viale della Liberazione conserva una clausola unilaterale per estendere il contratto di un anno che tiene la dirigenza al riparo da qualsiasi rischio. La sensazione forte è che comunque non ce ne sarà bisogno: l’intenzione di mettere il giocatore ancora più al centro del progetto c’è ed è forte. In questo momento l’attenzione va prevalentemente sul campo, ma gli altri discorsi non saranno tralasciati".
