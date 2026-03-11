"Una trattativa di rinnovo destinata ad accendersi presto è quella per Federico Dimarco, lui sì imprescindibile sulla corsia mancina dell’Inter. La scadenza nel 2027 non genera apprensione: non soltanto perché l’unità di vedute non sembra essere in discussione, ma anche perché il club di viale della Liberazione conserva una clausola unilaterale per estendere il contratto di un anno che tiene la dirigenza al riparo da qualsiasi rischio. La sensazione forte è che comunque non ce ne sarà bisogno: l’intenzione di mettere il giocatore ancora più al centro del progetto c’è ed è forte. In questo momento l’attenzione va prevalentemente sul campo, ma gli altri discorsi non saranno tralasciati".