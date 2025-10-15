"Ieri alla Pinetina c’era già mezza Inter e una buona fetta della squadra che sabato sera andrà all’assalto della Roma. Bastoni, squalificato in Nazionale, si presenterà all’Olimpico più fresco del previsto. Ale è il frontman perfetto dell’Inter che non si risparmia, perché è destinato con molte probabilità a giocare in tutte e tre le partite del miniciclo lontano da San Siro come pure Sommer, ma tanti altri si alterneranno. Acerbi, addetto ai corpo a corpo di ferro coi centravanti avversari, ha già messo nel mirino Dovbyk e poi Hojlund ma darà spazio a De Vrij in Belgio e lo stesso potrà fare Akanji, atteso oggi al centro sportivo nerazzurro. Dopo Svezia e Slovenia lo svizzero è arrivato a a 9 partite su 10 da titolare tra Inter e nazionale, potrà riposare in Champions ma a Roma e Napoli ci sarà. Come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo. Sucic ha giocato una gara su due con la Croazia, ma per adesso rincorre l’armeno", analizza La Gazzetta dello Sport.