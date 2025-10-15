Dopo la sosta per le nazionali, il campionato dell'Inter riparte alla grande con la sfida alla capolista Roma, poi la Champions in Belgio con l'Union e poi altra trasferta al Maradona col Napoli. Chivu riflette sulla squadra da schierare, ma sembra avere già le idee chiare.
Inter, Chivu ha già le idee chiare: difesa intoccabile, in mezzo i tre tenori e in attacco…
"Ieri alla Pinetina c’era già mezza Inter e una buona fetta della squadra che sabato sera andrà all’assalto della Roma. Bastoni, squalificato in Nazionale, si presenterà all’Olimpico più fresco del previsto. Ale è il frontman perfetto dell’Inter che non si risparmia, perché è destinato con molte probabilità a giocare in tutte e tre le partite del miniciclo lontano da San Siro come pure Sommer, ma tanti altri si alterneranno. Acerbi, addetto ai corpo a corpo di ferro coi centravanti avversari, ha già messo nel mirino Dovbyk e poi Hojlund ma darà spazio a De Vrij in Belgio e lo stesso potrà fare Akanji, atteso oggi al centro sportivo nerazzurro. Dopo Svezia e Slovenia lo svizzero è arrivato a a 9 partite su 10 da titolare tra Inter e nazionale, potrà riposare in Champions ma a Roma e Napoli ci sarà. Come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo. Sucic ha giocato una gara su due con la Croazia, ma per adesso rincorre l’armeno", analizza La Gazzetta dello Sport.
"Di energie fisiche ne hanno da vendere invece Pio Esposito e Bonny, sbocciati al momento giusto. Mentre l’Inter riacquistava certezze, di successo in successo, Chivu (e Gattuso in azzurro con Pio) pompavano fiducia e minuti nel loro motore. L’alternanza, per loro, è la regola, e la formula funziona alla grande, tanto che Chivu la riproporrà anche tra sabato e martedì rispettando il dosaggio che lo ha portato in alto finora. Pio o Bonny accanto a Lautaro, perché gioventù ed esperienza in campo devono bilanciarsi alla perfezione. Vale per i due baby bomber come per gli altri giovani, da Sucic a Luis Henrique. Per correre senza perdere il ritmo tra campionato e Champions serve equilibrio. E ogni tanto, al momento giusto, occorre scegliere tra una competizione e l’altra: tre partite possono orientare una stagione intera", precisa il quotidiano.
