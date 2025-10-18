Il Corriere dello Sport presenta la sfida di questa sera dell'Olimpico tra i giallorossi e i nerazzurri attraverso alcuni numeri

“Un attacco sterile è in vetta alla classifica e la finalista dell’ultima Champions la insegue un tantino in affanno”. Il Corriere dello Sport presenta così la sfida tra Roma e Inter di questa sera all’Olimpico.

La difesa - la migliore d’Europa nel 2025, con 13 gol subiti e 15 clean sheet - è stata la fonte di punti della squadra giallorossa di fronte ad una produzione offensiva deludente. L’Inter, viceversa, attacca per Dna (17 gol in 6 gare, 22 inclusa l’Europa) e possiede anche il dato più alto di expected goals in A (12,80).

I due allenatori, Gasperini e Chivu, hanno saputo declinare le caratteristiche delle due squadre nel migliore dei modi.

Tra la differenze anche quella legata alla media d'età dei componenti delle rose di Roma e Inter:

"Quella di Gasp è la big italiana più giovane, 25 anni e 180 giorni di media, un dato abbattuto grazie agli acquisti Wesley (21 anni), El Aynaoui (24), Ferguson (20), Ghilardi (22) e Ziolkowski (20). Con il pass Champions la Roma farebbe bingo. L’Inter, viceversa costruita per lo scudetto, non ha rivali in termini di esperienza: i 28 anni e mezzo attuali di media, con l’undici tipo che supera i 30, rappresentano ancora oggi il dato più alto in A".