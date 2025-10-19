Su TuttoSport, l'ex arbitro Calvarese ha commentato la direzione dell'arbitro Massa. "È riuscito a gestire una gara molto tesa" per l'importanza che aveva. "Tecnicamente la sfida si
Roma-Inter, Calvarese: "Massa gestisce bene una gara tesa. Manca un giallo a Dumfries"
Roma-Inter, Calvarese: “Massa gestisce bene una gara tesa. Manca un giallo a Dumfries”
L'ex arbitro ha detto la sua su TuttoSport sulla gara dell'Olimpico sulla direzione dell'arbitro Massa
conclude con 47 falli fischiati, un numero altissimo che va ben oltre la media dell'attuale Serie A e che diventa manifesto della grande tensione del match", spiega l'ex direttore di gara.
Gara impegnativa da un punto di vista disciplinare con un bilancio di sette ammoniti. Considerati giusti quelli a Ndicka e Lautaro mentre ne manca uno a Dumfries che fa due falli su Wesley e Mancini. Di lieve entità il contatto tra Acerbi e Celik che lo colpisce sulla schiena "ma il suo colpo e veramente leggero e l'arbitro giustamente fa proseguire".
