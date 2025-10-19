FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Roma-Inter, Calvarese: “Massa gestisce bene una gara tesa. Manca un giallo a Dumfries”

news

Roma-Inter, Calvarese: “Massa gestisce bene una gara tesa. Manca un giallo a Dumfries”

Roma-Inter, Calvarese: “Massa gestisce bene una gara tesa. Manca un giallo a Dumfries” - immagine 1
L'ex arbitro ha detto la sua su TuttoSport sulla gara dell'Olimpico sulla direzione dell'arbitro Massa
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Su TuttoSport, l'ex arbitro Calvarese ha commentato la direzione dell'arbitro Massa. "È riuscito a gestire una gara molto tesa" per l'importanza che aveva. "Tecnicamente la sfida si

conclude con 47 falli fischiati, un numero altissimo che va ben oltre la media dell'attuale Serie A e che diventa manifesto della grande tensione del match", spiega l'ex direttore di gara.

Calvarese Inter

Gara impegnativa da un punto di vista disciplinare con un bilancio di sette ammoniti. Considerati giusti quelli a Ndicka e Lautaro mentre ne manca uno a Dumfries che fa due falli su Wesley e Mancini. Di lieve entità il contatto tra Acerbi e Celik che lo colpisce sulla schiena "ma il suo colpo e veramente leggero e l'arbitro giustamente fa proseguire".

(Fonte: TS)

Leggi anche
Repubblica elogia Chivu: “Ha dimostrato di avere l’intelligenza di accettare...
TS – L’Inter Inzaghiana, col ‘professore’ e la resilienza, cancella la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA