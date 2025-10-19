Chivu, dopo le due sconfitte nelle prime tre giornate, ha mantenuto la calma e i risultati sono arrivati. "A 44 anni l'allenatore rumeno ha dimostrato di avere l'intelligenza di cambiare, di accettare di non veder volare tappi di spumante a ogni azione a patto però di regolare la difesa, che oggi non prende più gol: solo due volte da metà settembre è stata violata la porta nerazzurra.

Nel frattempo, ha introdotto sempre più stabilmente i nuovi: su tutti quel Bonny di cui sopra, unica eredità milanese dei suoi tre mesi a Parma, i primi da allenatore di serie A. La cavalcata irresistibile sfruttando l'errore sul fuorigioco di Celik e di una difesa disallineata e altissima a centrocampo, un destro sul palo di Svilar, forse troppo svagato: terzo gol in campionato, secondo consecutivo, non poteva esserci antidoto migliore per l'assenza di Thuram o la condizione approssimativa di Lautaro. Ma se a 21 anni Bonny è già una garanzia, anche Sucic e Pio Esposito non sono più comparse, anzi è a loro che ha chiesto i muscoli, l'allenatore, quando la Roma ha capito che era arrivato il momento di fare sul serio", si legge su Repubblica.