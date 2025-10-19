L'analisi del quotidiano sportivo dopo la vittoria nerazzurra all'Olimpico per uno a zero

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 13:02)

In attesa di Milan-Fiorentina, l'Inter con la vittoria a Roma si è regalata la testa della classifica da condividere con la squadra giallorossa battuta ieri sera all'Olimpico e con il Napoli che è caduto a Torino. "A metà ottobre Cristian Chivu è già riuscito a cancellare gli effetti nefasti della falsa partenza, con due sconfitte arrivate nelle prime tre giornate di campionato. Questo perché, dopo la pirotecnica serata di Torino (13 settembre, 4-3 per la Juve), l’Inter non ha più sbagliato nulla", scrive TuttoSport questa mattina.

Numeri — Sono arrivate 6 vittorie consecutive tra campionato e Champions con 14 gol segnati e 2 subiti. "Un ritmo da schiacciasassi. Nell’1-0 di ieri sera c’è un po’ tutto: la capacità di verticalizzare il gioco alla prima occasione ma pure la resilienza mostrata quando la Roma ha provato a mettere una pezza a una prima frazione fortemente negativa, con il gol di Bonny arrivato grazie a una lettura inguardabile della difesa giallorossa con Ndicka a finire dietro alla lavagna in buona compagnia di Celik", spiega ancora TS.

Inter Inzaghiana — Otto giocatori ieri in campo da titolari erano titolari un anno fa, il 20 ottobre nella stessa partita. "Che l’Inter di Chivu sia parente stretta di quella inzaghiana" è quindi dimostrato. L'anno scorso c'era Darmian al posto di Dumfries e Thuram non era infortunato come ieri sera. "Ragionamento - sia ben inteso - che non è fatto per sminuire quanto di buono sta facendo Chivu, ma che piuttosto avvalora il merito della società di aver tenuto tutti i protagonisti dell’ultima stagione, con la sola aurea eccezione di Pavard, peraltro sostituito da Akanji che nel ruolo è un professore, come dimostra pure la gara da lui giocata all’Olimpico", si legge ancora su TS.

E qualcosa in più — La Roma nel secondo tempo avrebbe meritato "probabilmente il gol del pari" ma l'Inter "come dimostrato dal grande abbraccio finale dei giocatori con Chivu - ha messo in campo quella resilienza, quella voglia di mantenere la porta inviolata che ha caratterizzato i suoi migliori momenti nell’anno della seconda stella ma pure nel cammino in Champions nell’ultima stagione, prima di arrivare con le gomme sgonfie alla finale contro il Psg". Ci sono sicuramente in più Bonny ed Esposito che hanno risposto presente e hanno confermato, con la fiducia di Chivu, quando possono essere importanti.

(Fonte: TS)