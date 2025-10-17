Roberto Pruzzo , ex calciatore, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha parlato così in vista di Roma-Inter di dopodomani: “Soulè ha un’importanza fondamentale in questo momento, spero ci faccia vincere le partite. Ovviamente gli serve collaborazione, non può fare tutto da solo, ma ora mi sembra cresciuto anche a livello di consapevolezza.

Deve avere più personalità durante la partita, non è ancora un punto di riferimento per i compagni, ma ha fatto dei gol decisivi…Partita bella da giocare, l’Inter secondo me rischia di più, se ne perde 3 su 7 poi per Chivu diventa dura. La Roma deve stare attenta alle transizioni, l’Inter nei contropiedi è letale. Recuperare Pellegrini e Dybala, ora che i centravanti non ti danno garanzie, sarebbe tanta roba”.