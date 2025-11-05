Per dare una mano al capitano, dopo un mese esatto torna a disposizione Thuram, che però partirà dalla panchina

Marco Astori Redattore 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 08:46)

Cristian Chivu non è mai banale nelle sue conferenze stampa e anche ieri, proprio alla fine, ha regalato titolo e immagine della giornata. E' proprio su questo che si sofferma oggi il Corriere della Sera: "«Lautaro, sorridi di più». Nella serata che vale il primo posto a punteggio pieno e la certezza della qualificazione almeno ai playoff, la ricetta di Cristian Chivu per il suo bomber a secco proprio dall’ultima sfida di Champions a Bruxelles è semplice.

E l’allenatore dell’Inter la mostra, disegnando sul suo volto con le dita il sorriso stile joker che ha esibito al suo giocatore: «Ci deve mettere felicità e passione, se le responsabilità gli annebbiano i pensieri. Gli ho detto: tu sai chi sei, sai quello che rappresenti. Impara anche a sorridere».

Per dare una mano al capitano, dopo un mese esatto torna a disposizione Thuram, che però partirà dalla panchina. E accanto a sé potrebbe avere lo stesso Lautaro: l’ipotesi che a giocare dall’inizio contro i kazaki del Kairat Almaty sia per la prima volta la coppia baby Bonny-Esposito è concreta. Ma con Chivu (e con il Toro) mai dire mai".