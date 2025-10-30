Altra doppietta, vetta addirittura della classifica marcatori (in coabitazione con Orsolini del Bologna) e serata da leader.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Pagelle GdS, Calhanoglu il migliore Inter: “Trotterella, poi estrae gli attrezzi del mago”
news
Pagelle GdS, Calhanoglu il migliore Inter: “Trotterella, poi estrae gli attrezzi del mago”
Altra doppietta, vetta addirittura della classifica marcatori (in coabitazione con Orsolini del Bologna) e serata da leader
Ieri sera l'Inter ha ritrovato l'Hakan Calhanoglu dei tempi migliori. La Gazzetta dello Sport assegna al centrocampista turco 7,5 oltre che la palma di migliore in campo e scrive:
"Trotterella e aspetta. All’improvviso estrae dalla valigia gli attrezzi del mago: sesto e settimo gol alla Fiorentina l’avversaria prediletta".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA