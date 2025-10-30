FC Inter 1908
Marco Macca
Altra doppietta, vetta addirittura della classifica marcatori (in coabitazione con Orsolini del Bologna) e serata da leader.

Getty Images

Ieri sera l'Inter ha ritrovato l'Hakan Calhanoglu dei tempi migliori. La Gazzetta dello Sport assegna al centrocampista turco 7,5 oltre che la palma di migliore in campo e scrive:

Getty Images

"Trotterella e aspetta. All’improvviso estrae dalla valigia gli attrezzi del mago: sesto e settimo gol alla Fiorentina l’avversaria prediletta".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

