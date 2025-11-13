"Domenica 23 novembre Akanji giocherà il suo primo derby della Madonnina, e sarà anche la sua prima volta in assoluto contro il Milan: nelle vite precedenti tra Basilea, Borussia Dortmund e City non gli è mai capitato di incrociare i rossoneri. Alla supersfida che vale il primato cittadino e quello della Serie A, lo svizzero arriverà lanciato, come del resto gli succede da quando è all’Inter. In nerazzurro ha portato subito quello che serviva, ovvero esperienza, duttilità tattica, attitudine alla costruzione e concentrazione. Il tutto nel giro di un paio di mesi. Ad accelerare i tempi è stato senz’altro un inserimento che più naturale di così non si può, mentre il resto è un incastro quasi perfetto tra le qualità individuali dell’ex pilastro di Guardiola, che non si discutono, l’intesa con i compagni. Anche grazie a lui, l’Inter ha alzato la soglia di attenzione davanti a Sommer", analizza La Gazzetta dello Sport.