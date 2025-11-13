Il difensore dell'Inter Manuel Akanji sarà impegnato con la Svizzera, ma vincendo la prima gara si qualificherebbe e potrebbe riposare nella seconda.
Inter, c’è già una certezza per il derby: Akanji. Tornerà solo giovedì ma Chivu spera…
"Domenica 23 novembre Akanji giocherà il suo primo derby della Madonnina, e sarà anche la sua prima volta in assoluto contro il Milan: nelle vite precedenti tra Basilea, Borussia Dortmund e City non gli è mai capitato di incrociare i rossoneri. Alla supersfida che vale il primato cittadino e quello della Serie A, lo svizzero arriverà lanciato, come del resto gli succede da quando è all’Inter. In nerazzurro ha portato subito quello che serviva, ovvero esperienza, duttilità tattica, attitudine alla costruzione e concentrazione. Il tutto nel giro di un paio di mesi. Ad accelerare i tempi è stato senz’altro un inserimento che più naturale di così non si può, mentre il resto è un incastro quasi perfetto tra le qualità individuali dell’ex pilastro di Guardiola, che non si discutono, l’intesa con i compagni. Anche grazie a lui, l’Inter ha alzato la soglia di attenzione davanti a Sommer", analizza La Gazzetta dello Sport.
"Akanji tornerà ad Appiano dopo gli impegni in nazionale — sabato c’è la Svezia, martedì il Kosovo — e Chivu spera in uno sconto dal collega Yakin, ct della Svizzera che comanda il gruppo B delle qualificazioni mondiali. Manu finora le ha giocate tutte e ovviamente fino al 90’, ma battendo la Svezia il pass per il Mondiale sarebbe sicuro e la partita col Kosovo diventare l’occasione per rifiatare. Quel che è certo è che l’Inter non potrà riabbracciarlo prima di giovedì: ultimo ad arrivare, prima certezza nell’undici di Chivu. Per Akanji e l’Inter è diventata una piacevolissima abitudine", aggiunge Gazzetta.
