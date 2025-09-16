L'analisi del quotidiano sul ruolo che sta assumendo l'ex nerazzurro nella squadra granata che ha battuto la Roma nell'ultima giornata di campionato

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 22:32)

Il quotidiano La Stampa parla del Torino e si sofferma in particolare sul centrocampo e sui tanti cambi fatti da Baroni per trovare l'equilibrio giusto. "L'allenatore ha già utilizzato tutti e sette i giocatori. Asllani, però, è l’unica vera certezza e anche a Roma ha fatto la differenza".

Nell'articolo "Toro, si sente l’effetto Asllani. Più equilibrato e protetto", si parla proprio dell'ex nerazzurro. "Un inizio sulle montagne russe per la squadra granata... Adesso, però, le correzioni stanno cominciando a disegnare il volto di una squadra più vera, a cominciare da un centrocampo che si sta amalgamando e tarando. E sta scoprendo una nuova certezza, Kristjan Asllani, in attesa che arrivi sui suoi standard Casa dei (comunque in ripresa)".

"L’albanese gioca un po’ più basso a destra davanti alla difesa, l’azzurro un po' più alto a sinistra: è la novità proposta contro la Roma nella mediana tornata a due (ma con due terzini a protezione). Da quando è arrivato il Torino ha subito cominciato a ragionare, a muoversi meglio, a capirsi. Ha trovato un punto da cui partire dopo il black out di San Siro", dice ancora il giornale sull'ex nerazzurro.

E conclude: "Asllani è stato preso per equilibrare la squadra, cucire i reparti e dettare i tempi di gioco: quello che per tre anni ha visto fare a Calhanoglu. La sua presenza contro la Fiorentina dopo pochi allenamenti è servita al Toro per capire di aver fatto la scelta giusta, ma all’Olimpico Asllani ha cominciato a mettere in mostra la sua utilità. Sempre nel vivo del gioco con la Roma in attacco - 4 palle recuperate e 3 duelli vinti - e anche quando era il momento di respirare, e ispirare le giocate".

(Fonte: La Stampa)