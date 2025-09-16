Il quotidiano La Stampa parla del Torino e si sofferma in particolare sul centrocampo e sui tanti cambi fatti da Baroni per trovare l'equilibrio giusto. "L'allenatore ha già utilizzato tutti e sette i giocatori. Asllani, però, è l’unica vera certezza e anche a Roma ha fatto la differenza".
news
La Stampa – Torino, si sente l’effetto Asllani. L’ex Inter certezza per Baroni: ha dato…
Nell'articolo "Toro, si sente l’effetto Asllani. Più equilibrato e protetto", si parla proprio dell'ex nerazzurro. "Un inizio sulle montagne russe per la squadra granata... Adesso, però, le correzioni stanno cominciando a disegnare il volto di una squadra più vera, a cominciare da un centrocampo che si sta amalgamando e tarando. E sta scoprendo una nuova certezza, Kristjan Asllani, in attesa che arrivi sui suoi standard Casa dei (comunque in ripresa)".
"L’albanese gioca un po’ più basso a destra davanti alla difesa, l’azzurro un po' più alto a sinistra: è la novità proposta contro la Roma nella mediana tornata a due (ma con due terzini a protezione). Da quando è arrivato il Torino ha subito cominciato a ragionare, a muoversi meglio, a capirsi. Ha trovato un punto da cui partire dopo il black out di San Siro", dice ancora il giornale sull'ex nerazzurro.
E conclude: "Asllani è stato preso per equilibrare la squadra, cucire i reparti e dettare i tempi di gioco: quello che per tre anni ha visto fare a Calhanoglu. La sua presenza contro la Fiorentina dopo pochi allenamenti è servita al Toro per capire di aver fatto la scelta giusta, ma all’Olimpico Asllani ha cominciato a mettere in mostra la sua utilità. Sempre nel vivo del gioco con la Roma in attacco - 4 palle recuperate e 3 duelli vinti - e anche quando era il momento di respirare, e ispirare le giocate".
(Fonte: La Stampa)
© RIPRODUZIONE RISERVATA