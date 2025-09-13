I consiglieri dei partiti di centrodestra al Comune di Milano e definiscono la delibera per la cessione dello stadio a Inter e Milan ingiudicabile

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 settembre - 23:30

I consiglieri dei partiti di centrodestra al Comune di Milano, FdI, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, hanno incontrato la vicesindaca e assessora all'Urbanistica, Anna Scavuzzo, per un confronto sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan la cui delibera arriverà in giunta la prossima settimana.

«Abbiamo colto l'invito per un incontro preliminare per senso di disponibilità, ma i contenuti della delibera restano un'incognita», spiegano i consiglieri in una nota congiunta. «Dirsi favorevoli, per chi l'ha fatto a sinistra, o contrari al provvedimento è allo stato attuale difficile se non impensabile», rimarcano. La responsabilità delle scelte amministrative che saranno prese è tutta in capo alla giunta e alla maggioranza. Per l'opposizione che siede a Palazzo Marino «mancano le condizioni minime per potere formulare allo stato attuale neanche un giudizio, figuriamoci una scelta».

«Si tratta della vendita del bene pubblico più importante della storia di Milano e a 5 giorni dalla delibera di giunta nessuno dei gruppi consiliari di opposizione ne conosce i dettagli. Anzi non se ne conoscono neanche i contorni e ci hanno comunicato che neanche si possono avere i documenti correlati, alcuni perché non esistono, altri perché legati al procedimento interno agli Uffici e non ci saranno consegnati prima della delibera giunta», aggiungono in una nota.

«Ci domandiamo chi ha dichiarato di voler votare la delibera e si prepara a farlo sulla base di cosa lo faccia.Noi avremo un solo faro: la diligenza del buon padre di famiglia operando nell'interesse pubblico», concludono.

(Fonte: ANSA)