Era previsto in questi giorni il rogito per l'acquisto dell'area di San Siro, ma è stato spostato. E la data del 10 novembre incombe sui club

Andrea Della Sala Redattore 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 10:16)

Era previsto in questi giorni il rogito per l'acquisto dell'area di San Siro, ma è stato spostato. E la data del 10 novembre incombe sui club

"Lungo un cammino che ha richiesto anni tra progetto originario, intoppi, interruzioni e ripartenza dell’iter, un ritardo di qualche giorno potrebbe sembrare irrilevante. In questo caso, però, non proprio. La notizia di ieri è che il rogito per il passaggio dell’area di San Siro alla newco controllata con il 50% a testa da Milan e Inter, slitterà molto probabilmente alla prossima settimana. Un problema? Dipende dalla tempistica dello slittamento. Ogni giorno che passa infatti è uno in meno sul calendario in relazione alla fatidica data del 10 novembre, dead line nella quale scatterà il vincolo architettonico della Soprintendenza sul secondo anello del Meazza, che quindi non potrebbe più essere demolito. Insomma, si arriverà a dama sul filo di lana, cosa che comunque era già stata messa nel conto", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Da quanto emerge, il rallentamento non sarebbe imputabile né a Palazzo Marino, né ai club. Il nodo è quello dei tempi tecnici per ottenere le garanzie finanziarie, visto che per la firma ufficiale è necessario che prima arrivino nelle casse comunali i capitali da parte degli istituti di credito coinvolti. In tutto si tratta di una cifra che si aggira - tra la prima tranche del prezzo d’acquisto, Iva inclusa, e una quota dei debiti pregressi di Milan e Inter verso il Comune di Milano - intorno ai 100 milioni di euro. Intanto prosegue la battaglia legale dei vari comitati di cittadini contrari al progetto, che si sono rivolti al Consiglio nazionale del notariato a Roma chiedendo di bloccare l’atto. Nell’esposto si sostiene, tra le altre cose, che la data di inizio del vincolo storico dopo 70 anni sarebbe incerta e che la vendita dell’impianto causerebbe un danno erariale", aggiunge il quotidiano.