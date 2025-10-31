Lo ha aiutato tanto Cristian Chivu, mostrando anche nella gestione di questo fascicolo sensibilità ed empatia

Marco Astori Redattore 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 10:01)

L'Inter ha ritrovato il suo faro, la sua stella polare: Hakan Calhanoglu. L'inizio di stagione del centrocampista turco è super, tra gol e prestazioni di livello altissimo: difficile immaginare ad inizio stagione che potesse mantenere questo livello di rendimento, considerato tutto quello che è successo in estate. Si legge sul Corriere dello Sport: "Oltre a essere un riferimento costante in mezzo al campo, sta diventando anche un fattore in fase realizzativa. Sono addirittura sei le reti collezionate finora, le stesse di capitan Lautaro Martinez.

Sullo score così importante incide anche la grande freddezza dagli undici metri, ribadita contro la Fiorentina in occasione del penalty conquistato da Bonny. Ha messo anche il timbro sulla serata, per non farsi mancare nulla. L’estate tormentata è soltanto un ricordo lontano. Il turco è riuscito nella missione di cancellare rapidamente e totalmente speculazioni, mugugni e diffidenza sul suo conto. Lo ha aiutato tanto Cristian Chivu, mostrando anche nella gestione di questo fascicolo sensibilità ed empatia, le doti probabilmente più preziose alle quali ha dovuto fare ricorso da quando ha raccolto l’eredità di Inzaghi. Ma l’analisi non si esaurisce di certo con il lavoro sul piano psicologico. Un altro aspetto che sta aiutando Calhanoglu a esprimersi su livelli altissimi è la brillantezza fisica ritrovata.

Troppe volte era stato costretto a fermarsi ai box durante l’ultima tormentata stagione: il lavoro del nuovo staff tecnico, con cui è entrato subito in sintonia, lo ha portato a ritrovarsi prima di tutto dal punto di vista atletico. Molti lo sottovaluteranno, ma il lavoro senza palla che riesce a garantire anche nella nuova idea di gioco dell’Inter ha lo stesso peso specifico delle intuizioni con cui guida la manovra e rifinisce l’azione. Il faro nerazzurro illumina a 360 gradi. Proprio come ha fatto mercoledì sera, nonostante il tentativo di eclissarlo durato appena un’oretta".