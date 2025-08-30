Inter e Milan fissano fine settembre per l’offerta; dal 10 novembre possibile vincolo sul secondo anello, con trattative a rischio

La proposta di acquisto di Inter e Milan per San Siro e le aree limitrofe non andrà oltre la fine di settembre. I club spingono per accelerare i tempi, anche per motivi burocratici: dal 10 novembre potrebbe scattare il vincolo sul secondo anello del Meazza e qualsiasi accordo chiuso dopo tale data rischierebbe di essere dichiarato nullo.