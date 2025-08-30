L'ultima partita giocata insieme dai due attaccanti e dal regista è la finale di Champions League persa a Monaco col Psg

Andrea Della Sala Redattore 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 08:32)

Domani sera nella formazione schierata da Chivu tornerà Calhanoglu. Il regista manca dalla finale di Champions e come terminali offensivi ci saranno Lautaro e Thuram. Non succedeva proprio dalla sfida di Monaco col Psg.

"L’ultima volta dei tre tenori, tutti assieme sullo stesso triste palco, risale a 61 giorni fa, due mesi tondi tondi: cosa sia successo all’Inter quel 30 maggio del 2025 è ormai storia. Hakan Calhanoglu non divide il campo con Lautaro Martinez e Marcus Thuram proprio dal diluvio bavarese e tornerà finalmente a farlo domani, a San Siro contro l’Udinese, con presupposti ben diversi. Un rendez-vous tutt’altro che banale perché non era scontato rivedere il trio d’amore e d’accordo dopo la nube tossica attraversata d’estate. Invece, ora il trio ha di nuovo la stessa missione: guardare uniti al futuro per togliersi di dosso le incrostazioni del passato. A prescindere dai punti che i nerazzurri vogliono aggiungere a quelli già messi in cascina con il Toro, rivederli insieme è un felice segno dei tempi. Chivu è riuscito, infatti, a rimettere ordine partendo dalle vecchie certezze. Era necessario inserire talento giovane sia in mezzo al campo sia davanti, ma il romeno non poteva certo fare a meno né del regista turco né della ThuLa. Al netto dei rimpianti della scorsa stagione, degli sprechi gratuiti e dei troppi cali improvvisi, se il club vede una stella in più nel cielo, lo deve a questo triangolo tra centrocampo e attacco", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’opera di diplomazia è stata decisiva a ricucire rapporti e a progettare la nuova stagione con la conferma di tutti i big, ancora di più dopo aver verificato quanto fossero fumose le proposte di Galatasaray e Fenerbahce per Hakan. Tornato a Milano, Calha è tornato a usare con malizia i social e postato una foto in favore di followers assieme a Lautaro. Lo stesso capitano ha riabbracciato Thuram, come ai tempi belli, e la ThuLa è tornata a scambiarsi palloni e sorrisi: la voglia di riscatto ha curato le ferite, non a caso entrambi gli attaccanti titolari hanno segnato all’esordio contro il Toro. Domenica scorsa, però, in campo mancava Calha, squalificato: per questo, lo scatto della pace definitiva in gara ufficiale è atteso solo per domani", chiude il quotidiano.