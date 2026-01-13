Parecchi rimpianti per i nerazzurri, che si fanno rimontare due volte e sprecano una grande occasione per allungare

Fabio Alampi Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 12:32)

Il 2-2 casalingo contro il Napoli ha lasciato parecchi rimpianti all'Inter, che si è fatta rimontare due volte perdendo l'occasione di allungare in testa alla classifica. Ancora una volta i big match sono risultati indigesti ai nerazzurri e, nello specifico, a capitan Lautaro. Così scrive Il Giorno: "Nel calderone dei rimandati c'è persino il capocannoniere del campionato, Lautaro Martinez. Resta al vertice nel fondamentale che più conta per l'attaccante, il gol, avendo però archiviato un'altra serata di magra al cospetto di un confronto con l'asticella più alta del solito. Gli era già accaduto, quest'anno, contro Milan, Juventus, Napoli (all'andata), Liverpool, Atletico Madrid".

"Conta anche lo scorrimento dei fatti, nel giudizio interno ed esterno all'Inter. Due volte avanti e altrettanto ripresa, contro l'avversario rimaneggiato (lo era anche quando trionfò all'andata al Maradona) il bicchiere è facilmente mezzo vuoto in prospettiva. C'è un ripetersi di circostanze per le quali Chivu usa il termine«rammarico». Le occasioni sciupate, sebbene in una gara meno sbilanciata in tal senso rispetto ad altri incroci passati".

"E il capitano, appunto, che non solo non centra il bersaglio, ma non tira, involontariamente si frappone tra Zielinski e la porta quando il polacco scarica un destro potente in direzione di Milinkovic-Savic. Non vince un duello che sia uno con Rrahmani o con quel Juan Jesus che all'Inter prese più insulti che elogi dagli spalti e ora difende due Scudetti vinti a Napoli, scavalcando Buongiorno nelle gerarchie".