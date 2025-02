Ci sono diverse tappe da affrontare — Intanto gli uffici comunali devono fare una valutazione e in questo momento sono impegnatissimi con la stesura del PTG (Piano di Governo del Territorio). Servirà poi l'avviso pubblico per capire se ci sono altri soggetti interessati all'acquisto. "Infine, ma qui non c’è ancora chiarezza, la necessità o meno di indire comunque una gara per la vendita. In realtà, nel 2023 è intervenuta una modifica importante alla legge sugli stadi. L’attuale articolo 4 contempla infatti la facoltà di avviare una trattativa privata tra il Comune e i proponenti per accelerare i tempi di presentazione e negoziazione del progetto urbanistico e rispondere così a tutte le richieste delle parti pubbliche. Resta però , vista la storia particolarmente accidentata del San Siro bis, l’incognita di ricorsi o altri ostacoli in grado di far saltare il tavolo", scrive ancora il quotidiano.

Vengono riportate le parole del sindaco Beppe Sala, che a Natale, aveva parlato di un 2025 come dell'anno della verità sul nuovo stadio. "Se tutto dovesse filare per il verso giusto la Scala del calcio sarà venduta a luglio — con tanto di contratto di compravendita firmato — a rossoneri e nerazzurri che provvederanno alla rifunzionalizzazione abbattendo una parte del Meazza per lasciare spazio a un nuovo impianto multifunzionale", spiega ancora il CorSera.

Le cifre — Ovviamente si tratta di un complesso con uffici, aree verdi, infrastrutture sportive e spazi commerciali. 280mila metri quadrati di spazio con 100mila metri quadrati destinati a strutture commerciali, uffici e hotel. "Proprio la struttura commerciale è stata al centro della riunione in Regione in quanto necessita del Provvedimento autorizzatorio unico regionale. Resta il vincolo per cui non sarà possibile costruire nuove residenze. Le cifre per la cessione sono state fissate dall’Agenzia delle entrate: 197 milioni di euro come valore complessivo dell’ambito Grande Funzione San Siro con lo stadio Meazza nello stato di fatto. Un valore così scorporato: 124 milioni come valore complessivo dell’area e 73 milioni come valore dello stadio. Nel 2019, quando i club presentarono un progetto analogo a quello attuale, il valore patrimoniale era stato stimato in 103 milioni", conclude il quotidiano.

