In diretta a Rtl 102.5, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato che il comune e i club hanno trovato un accordo su San Siro

Gianni Pampinella Redattore 16 settembre - 10:03

"Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta" con la delibera della vendita di San Siro "perché di fatto con i club siamo arrivati ad un accordo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in diretta a Rtl 102.5. "Lo stadio - ha aggiunto - deve essere pronto per il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro".

Il sindaco Sala ha poi aggiunto che "ci sarà una delibera, propositiva sul progetto, poi noi sulla cessione di beni così importanti passiamo dal Consiglio comunale, ci saranno prima delle commissioni e delle discussioni e poi bisognerà uscire con un sì o no". "Io voglio avere la coscienza a posto, porterò in consiglio la delibera e supporterò l'approvazione, voterò a favore, poi deciderà il consiglio comunale - ha detto ancora - . Il tutto avverrà entro fine mese"