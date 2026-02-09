Sassuolo-Inter, pagelle TS: “Lautaro implacabile, Zielinski insostituibile”

Bene anche Akanki (“Cinque minuti per prendere le misure al Sassuolo, poi c’è e si regala il primo gol all'Inter”), Zielinski (“Si fa trovare sempre libero dai compagni per creare gioco e alleggerire la manovra. Insostituibile in questa fase”) e la ThuLa, tutti da 7 in pagella
Lautaro firma il gol numero 171 in nerazzurro: “Solito grande lavoro di cucitura, quando ha la palla giusta, poi, non la sbaglia. Capocannoniere solitario (14 reti) e terzo bomber nerazzurro di sempre”.
Dall’altra parte, giornata storta per l’obiettivo di mercato dei nerazzurri Tarik Muharemovic: “Osservato speciale, arranca su Lautaro e sullo 0-2 è bruciato da Thuram”.
