Sassuolo-Inter, pagelle TS: “Lautaro implacabile, Zielinski insostituibile”

Le pagelle del quotidiano sportivo all'indomani del successo per 5-0 dei nerazzurri sul Sassuolo a Reggio Emilia
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter si impone con un nettissimo 5-0 sul Sassuolo al Mapei Stadium, nella 24esima giornata di Serie A. Grande prova della squadra di Chivu, che trema all’inizio e poi porta a casa agevolmente i tre punti.

Tuttosport evidenzia la prova di Dimarco (8): “In forma strepitosa. Comincia salvando un gol, scheggia una traversa e poi serve tre assist (sono 13 in campionato): la vittoria, seppur senza segnare, porta la sua firma”.

Bene anche Akanki (“Cinque minuti per prendere le misure al Sassuolo, poi c’è e si regala il primo gol all'Inter”), Zielinski (“Si fa trovare sempre libero dai compagni per creare gioco e alleggerire la manovra. Insostituibile in questa fase”) e la ThuLa, tutti da 7 in pagella

Lautaro firma il gol numero 171 in nerazzurro: “Solito grande lavoro di cucitura, quando ha la palla giusta, poi, non la sbaglia. Capocannoniere solitario (14 reti) e terzo bomber nerazzurro di sempre”.

Dall’altra parte, giornata storta per l’obiettivo di mercato dei nerazzurri Tarik Muharemovic: “Osservato speciale, arranca su Lautaro e sullo 0-2 è bruciato da Thuram”.

