TS – Scambio Thuram Jr-Frattesi? La Juventus ha una sola idea

Il punto di vista del club bianconero sulle voci di questi ultimi giorni emerge dal quotidiano torinese

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 13:16)

La suggestione degli ultimi giorni porta a uno scambio tra Juventus e Inter. Per nulla facile, perché le parti coinvolte si scontrerebbero contro difficoltà oggettive. Sul futuro di Frattesi, e sul possibile incrocio con Khephren Thuram, si è soffermato anche TuttoSport di questa mattina. Si legge sul quotidiano:

"Che l’Inter possa chiedere è lecito, ma la risposta della Juventus sarà un cortese “no, grazie” perché Khephren è ritenuto un pilastro della squadra bianconera del futuro e un giocatore attorno al quale costruire. Di certo non una pedina di scambio.

Su questo aspetto la posizione di Comolli, e dunque del club più in generale, resta inamovibile: tra l’altro l’eventuale valutazione che la società bianconera andrebbe a formulare riguardo il centrocampista francese - pagato 20 milioni dal Nizza nel 2024 - sarebbe superiore a quella che l’Inter dà per Frattesi. Dunque non ci sono margini per intavolare uno scambio. La Juventus non cambierà idea, pur cercando in effetti rinforzi a centrocampo. Quella dell’Inter non è una provocazione, anzi. Che il club nerazzurro punti alla “reunion” tra i fratelli Thuram non è un mistero".