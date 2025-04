Senaldi: “Inzaghi, la faccia se perdi da favorito è tua. Ribellati e smetti di…”

Inzaghi come Ferguson

E poi parla soprattutto di Inzaghi: "Se il cavallo stramazza a 50 metri dall'arrivo il fantino qualcosa c'entra e non può fischiettare confidando nella prossima gara. Inzaghi è con Conte il miglior allenatore oggi in Italia, forse anche meglio visti i risultati in Europa. Mi auguro sia il Ferguson dell'Inter e che ci attendano lustri di trionfi. Ma che vinca o perda la Champions faccia alla società questo discorso un po' contiano: 'sono un numero uno e merito una squadra all'altezza'. Quest'anno in Europa ha portato l'Inter al limite delle sue possibilità e per questo ha ormai compromesso lo scudetto. In quattro stagioni ha vinto un campionato. Fatto salvo quello ammazzato dal Napoli due anni fa, quando comunque siamo arrivati in finale di CL, sia col Milan nel 2022 sia adesso ha perso con la squadra più forte. L'attaccamento alla società è ammirevole ma io sogno che abbia l'egoismo per ribellarsi e smetterla di prendersi colpe non sue perché la faccia sulla sconfitta da favorito resta la sua".