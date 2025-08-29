"Non era mai successo prima, nel turno inaugurale del massimo campionato, di scendere sotto quota 100: un anno fa erano 106 gli “azzurrabili” presenti al debutto contro 204 stranieri (65,8%), ma nel 2021 erano 120. E prima della possibilità di fare ben cinque cambi, il dato era ancora più netto. Nel 2017, per esempio, c’erano 128 italiani su 278 (ovvero il 46%) calciatori schierati all’esordio", si legge.

e tre con un solo italiano schierato. Avrei voluto parlare del duello che Napoli e Inter promettono di rinnovare, della caduta del Milan, della semplicità efficace di Tudor, ma l’esterofilia esasperata

"Sia chiaro, non è un problema di stranieri, ben venga il calcio globale, è un problema di eccessi e di valori, perché non credo sinceramente che i nostri club siano stati tanto bravi di tesserare 217 fuoriclasse: molti valgono i nostri ragazzi, molti addirittura meno, allora lasciamo perdere tendenze e mode, portiamo in A chi davvero fa la differenza e restituiamo spazio ai nostri talenti. L’Italia del calcio ne trarrà beneficio", ha concluso l'ex calciatore sul tema.