Domani sera altro scontro diretto per l'Inter di Chivu che scenderà in campo al Maradona contro il Napoli di Conte

Domani sera altro scontro diretto per l'Inter di Chivu che scenderà in campo al Maradona contro il Napoli di Conte. Il tecnico dei nerazzurri è intenzionato a schierare la vecchia guardia. Non ci sarà Thuram e dentro Akanji.

"Quale miglior modo per cancellare una delusione di una rivincita? Vero che Chivu continua a ripetere che il passato, ovvero le amarezze accumulate alla fine della scorsa stagione, sono state ormai accantonate. E anche il campo, tra risultati e prestazioni, lo sta raccontando. Nell’ultimo campionato, l’Inter ha mancato il bis-scudetto per un solo punto, ma anche lasciando per strada diverse occasioni e opportunità per tenerselo cucito al petto", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Dura, molto dura, come premesso, da digerire. Il tempo aiuta, però. E, allo stesso tempo, alimenta la voglia di rivalsa, il desiderio di dimostrare, comunque, di essere più forti. Ed è esattamente ciò che la vecchia guardia interista, soprattutto nelle ultime settimane, sta covando in maniera sempre più intensa. E pensare che il -6 accumulato dopo appena 3 giornate sembrava già una nuova sentenza. Al contrario, non solo la banda nerazzurra si è rimesse a correre, ma il Napoli si è incartato. Guarda caso in concomitanza con gli impegni Champions. Già proprio quel doppio fronte che l’Inter aveva faticosamente cavalcato fin quasi al traguardo, lo scorso maggio. A differenza degli uomini di Conte, che avevano potuto concentrarsi solo sul campionato. Adesso, insomma, la sfida è ad armi pari: stessi impegni e stesse fatiche. Significa che lo scontro diretto, subito dopo un match di Champions, sarà un test ancora più significativo".

Domani pomeriggio al Maradona, sarà in campo tutta la vecchia guardia interista, i protagonisti della seconda stella, ad eccezione di Thuram, fermo ai box, più Akanji. Un motivo in più per sfruttare la chance di riscatto. Quasi scontato che, oggi, dopo il giorno di riposo concesso alla sua truppa, per preparare l’incontro, Chivu insisterà anche su questo concetto. Proprio l’allenatore rumeno, che, alla guida del Parma, imponendo lo 0-0 al Napoli alla penultima giornata dello scorso torneo, aveva regalato l’ultima opportunità di sorpasso, è stato decisivo per restituire consapevolezze e motivazioni ad uno spogliatoio che in molti davano come ciclo finito. Non è così, lo zoccolo duro interista ha ancora molto da dare. Ma, poi, certi traguardi occorre andarseli a prendere. E battere i campioni d’Italia in carica, in casa loro, sarebbe davvero il miglior segnale-scudetto", aggiunge il quotidiano.