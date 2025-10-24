"La scalata verso la vetta prosegue spedita con strategie diverse. Sul versante destro della montagna c’è l’Inter di Chivu, che quest’anno ha scelto di investire di più sul mercato tagliando il monte ingaggi; dall’altro c’è il Napoli scudettato, che ha speso più dell’anno scorso aggiungendo anche stipendi importanti. Su tutti quello di De Bruyne, 5,5 milioni netti più bonus, arrivato insieme a Hojlund, Lang, Beukema, Lucca, Milinkovic-Savic, Marianucci, Elmas e Gutierrez. Il costo rosa degli azzurri è salito di 41 milioni: da 92 a 133. Quello dell’Inter invece, rinforzatasi con Luis Henrique, Bonny, Sucic, Akanji, Diouf e il ritorno dal prestito di Esposito, è passato da 142,9 a 137,3 milioni. I piani alti hanno rosicchiato qualcosina tagliando gli ingaggi pesanti di Pavard (6,5 lordi), Correa (6,4), Taremi (5,5), Arnautovic (4), Zalewski (1,8) e così via. La linea Oaktree è chiarissima: ringiovanire la rosa e sfoltire gli stipendi", analizza La Gazzetta dello Sport.