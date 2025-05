Due giorni dopo Inter-Barcellona, rimane negli occhi la grande prestazione della squadra nerazzurra, in particolare di Yann Sommer. Il portiere si è distinto con interventi spettacolari, in particolare su un tiro di Yamal nei supplementari. Con 7 parate e 61 palloni toccati, è stato decisivo anche come regista arretrato. Nonostante sia stato spesso sottovalutato per la sua altezza (183 cm), Sommer ha costruito il suo successo lavorando su esplosività e posizionamento. "Quando la squadra è andata sotto la Curva, Yann era nelle retrovie, quasi preso dalla timidezza. Lautaro lo ha preso di peso e lo ha messo davanti a tutti, spingendolo sotto i tifosi: lui ha allargato le braccia e ha assorbito l’amore del popolo nerazzurro", sottolinea Repubblica .

"Sommer non è uno che cerca rivincite, a 36 anni è un uomo all’apparenza risolto. Eppure è una vita che gli dicono che è troppo basso per fare il portiere al massimo livello. Ha passato quasi tutta la carriera al Borussia Mönchengladbach, ha avuto la prima opportunità importante al Bayern Monaco quando Neuer si è infortunato sciando. Ma non li ha impressionati abbastanza: è bravo però non basta. Così è arrivata l’Inter, che aveva appena venduto per 52 milioni Onana al Manchester United. Quando è sbarcato a Milano, acquistato da Marotta per 5 milioni, riecco le solite voci: non è male, ma Onana era un’altra cosa".