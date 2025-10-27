Quando torna Mkhitaryan? I tempi di recupero dell'armeno sono il tema su cui si interrogano i tifosi nerazzurri in queste ore. Una prima stima arriva da Andrea Paventi, inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile. Queste le sue considerazioni sul centrocampista nerazzurro, fermatosi proprio dopo il contatto con Di Lorenzo nel corso del match con il Napoli che ha portato al rigore per la squadra di Conte:
fcinter1908 ultimora Sky – Inter, quando torna Mkhitaryan? L’ipotesi più probabile oggi…
ultimora
Sky – Inter, quando torna Mkhitaryan? L’ipotesi più probabile oggi…
L'aggiornamento sul percorso che attende l'armeno in attesa del suo recupero che non sarà così a stretto giro
"Difficile vederlo nel derby con il Milan del 23 novembre. Al momento sembra più probabile che rientri tra la sfida col Pisa del 30 novembre e quella col Venezia del 3 dicembre. L'assenza dà opportunità a Zielinski e Sucic di avere più spazio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA