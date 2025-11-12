Sarà una sosta diversa perché Thuram è rimasto a Milano, a seguito del suo infortunio, e potrà recuperare al meglio la condizione

Dopo la vittoria con la Lazio, la sosta per le nazionali, poi il derby col Milan. Sarà una sosta diversa per Chivu perché Thuram è rimasto a Milano, a seguito del suo infortunio, e potrà recuperare al meglio la condizione.

"Ad Appiano, questo pomeriggio, l’Inter scatterà col ThurBo. Il che, per cominciare la prima delle due settimane che condurrà Chivu e i suoi all’appuntamento col Milan, non è affatto male. Da una sosta all’altra. l’Inter ha dovuto rinunciare al suo centravanti titolare ma ne ha scoperto un altro altrettanto efficace, e adesso è pronta al raddoppio. Thuram e Bonny oggi saranno lì, in prima fila, a tirare il gruppo e a scattare verso il derby che può valere l’allungo in cima alla classifica", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Eccolo qui, allora, il bello di questa terza sosta di stagione. Se gli impegni per le qualificazioni mondiali hanno prosciugato la linea a cinque del centrocampo — dal titolarissimo Barella alla riserva di lusso Frattesi, passando per gli esterni, sono tutti in giro per l’Europa —, il rientro appena ultimato di Thuram permetterà a Chivu di lavorare da subito con due attaccanti su quattro. Per studiare l’eventuale staffetta da derby — Marcus è ovviamente il grande favorito per partire dall’inizio, salvo sorprese sarà lui ad affiancare Lautaro contro il Diavolo — o magari un incastro tra i due francesi a gara in corso. Bonny e Thuram sono interscambiabili ma anche complementari. Potrebbe essere l’ultima volta in cui una pausa per le nazionali offre un assist del genere a Chivu. Se Bonny continuerà a segnare e sfornare passaggi vincenti al ritmo mostruoso di questi primi mesi in nerazzurro — siamo a 4 reti e 5 assist —, una sua candidatura per affiancare Thuram al prossimo giro di convocazioni Bleus avanzerebbe in maniera naturale".