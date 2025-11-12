"Lo dicono le prestazioni — il brasiliano ha gettato al vento le due occasioni da titolare contro Cagliari e Verona, e non ha mai lasciato il segno subentrando in corsa — e lo confermano le scelte del suo allenatore. L’esterno cresciuto nel Botafogo fin qui si è distinto più per la timidezza e per la paura di sbagliare che per quei dribbling in velocità che lo avevano fatto diventare una presenza fissa nel Marsiglia di De Zerbi e che, nei piani dell’Inter, avrebbero dovuto aggiungere imprevedibilità alla manovra nerazzurra. A cinque mesi dal suo arrivo a Milano, invece, Luis Henrique continua a non convincere, come alle prime apparizioni da interista. E pensare che il brasiliano, insieme a Sucic, è stato il primo dei nuovi arrivati a lavorare fin da subito con Chivu, che lo aveva fatto debuttare alla prima occasione utile, il 18 giugno contro il Monterrey al Mondiale per club".
"Quel “vantaggio” temporale, Luis Henrique non lo ha sfruttato, anzi: è probabile che se Darmian non si fosse infortunato, la “retrocessione” a terza scelta sulla destra si sarebbe materializzata prima. L’ottimo impatto di Carlos Augusto con la Lazio — assist a Zielinski nell’azione del 3-0 poi cancellato dal Var — e l’intuizione di Chivu hanno aperto una nuova strada e confermato che l’uomo in più dell’Inter può funzionare anche sulla fascia destra. L’uomo in meno Luis Henrique, invece, è destinato ad altre panchine", aggiunge Gazzetta.
