"Sognava il sorpasso a destra, è stato superato da sinistra: Luis Henrique oggi non è più solo un mistero da 23 milioni, è anche e soprattutto il grande bocciato della fascia interista. Perché il segnale lanciato da Chivu domenica scorsa a San Siro parla chiaro. Quando il tecnico nerazzurro, scollinata l’ora di gioco contro la Lazio, ha deciso di richiamare in panchina Dumfries, a prendere il posto dell’olandese non è stato il brasiliano sbarcato ad Appiano dal Marsiglia, come vorrebbe la logica, ma l’altro brasiliano, quel Carlos Augusto che finora si è sdoppiato tra il ruolo di vice Dimarco e quello di vice Bastoni a sinistra e che adesso si prepara a traslocare all’occorrenza anche sulla corsia opposta. Perché una cosa è sicura: se anche Dumfries ha bisogno di rifiatare come tutti gli altri titolarissimi dell’Inter, Luis Henrique non è l’uomo giusto per dargli il cambio. Non adesso, quantomeno", sottolinea La Gazzetta dello Sport.