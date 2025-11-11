A Cose Scomode su Aura Sport, l’ex portiere Emiliano Viviano ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Viviano: “Thuram la punta più forte della Serie A! Inter-Lazio? Dal campo mi ha impressionato…”
ultimora
Viviano: “Thuram la punta più forte della Serie A! Inter-Lazio? Dal campo mi ha impressionato…”
A Cose Scomode su Aura Sport, l’ex portiere Emiliano Viviano ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu
“Per me Thuram è più forte di Lautaro, senza dubbio, è il più forte del campionato. Gol voluto o no del Toro? Mezzo e mezzo per me.
Chivu? Come comunicazione è devastante, tutti dovrebbero parlare così. Dal campo mi ha impressionato tantissimo la fase di non possesso, la riaggressione così feroce come ho visto con la Lazio. Recuperano palla alti e vanno in verticale, con la Lazio ho rivisto anche il miglior Calhanoglu. Una squadra con tante alternative davvero”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA