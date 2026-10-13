"La a Juve, piaccia o non piaccia, non riesce a fornire lo spettacolo che vorrebbe Spalletti. A dare spettacolo, semmai, continua a essere l’allenatore,in un crescendo di uscite a vuoto e spesso forzate. Che non si parli di Luciano furioso, il tecnico rivendica lucidità e serenità, sempre e comunque. Mail dopo partita di Cagliari stona, la quasi rissa con Pisacane non aggiunge niente di buono a quanto visto in campo, il duro faccia a faccia parla chiaro anche più di quei labiali magari fraintendibili (il tormentone social di ieri: ha detto o non ha detto «ti tiro uno schiaffo»?)".

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Il quotidiano La Stampa torna così sul pari della Juve contro il Cagliari. Un pareggio che ha portato, nel finale, ad una specie di rissa tra Spalletti e Pisacane, l'allenatore del club sardo.

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Il quotidiano ricorda tutto quanto sta accadendo con l'allenatore protagonista di varie discussioni e polemiche, anche con i giocatori avversari. "Ricordare per tutto il week-end le perdite di tempo di una partita giocata e persa immeritatamente ma a gennaio (gennaio!) non è servito per ridare meriti alla propria squadra né a mettere in soggezione la spavalda banda Pisacane. E pure puntare il dito contro Mina per le sue provocazioni evidenzia solo i limiti caratteriali di una Juve che continua a cadere in ogni trappola che gli avversari provano a tenderle soprattutto a livello mentale".

Tutte le uscite di Spalletti

"Non è nuovo Spalletti ai tackle sui giocatori delle altre squadre, qualche mese era stato Lucumì... Ma più l’allenatore bianconero prova a fare il duro e più sembrano fragili i suoi giocatori. D’altronde su questo tasto batte fin dal suo arrivo, è quasi passato un anno. E se inizialmente spendeva solo elogi per la squadra che avrebbe allenato, è bastato poco per ritrovare Spalletti a invocare il bisogno di «faccette di c...» nel suo spogliatoio, il riferimento era a ciò che mancava alla strana coppia David-Openda ma tutta la Juve è sempre stata in deficit di personalità sotto la sua gestione", si legge ancora sullo stesso quotidiano.

Aveva attaccato anche Comolli per il mercato e il centravanti mancato mai arrivato e poi le parole su una stagione importante, quella scorsa, nella quale la Juve è arrivata in EL. "Quando i bianconeri hanno perso partita, faccia e posto in Champions contro la Fiorentina è arrivata un'analisi più sconcertante: «La Juventus ha disputato una grande stagione, poteva diventare grandissima. Siamo in Europa League ma potevamo essere fuori anche da quella»", ha spiegato ancora La Stampa sulle uscite di Spalletti.

Nelle scorse ore ha attaccato Stramaccioni: "Ma c'eri nel primo tempo a vedere la partita?". Una frase che arriva dopo la discussione in diretta con Guardalà inviato di Skysport a seguito della Juve. "Non piangere, non piangere", gli ha detto dopo la sconfitta con il Sassuolo. "Dopo 347 giorni in bianconero, lo show è solo di Spalletti e on della Juve: tutto bene, a parte i risultati", conclude il giornale.

(Fonte: La Stampa)