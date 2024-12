"Si parla spesso di Lautaro o Barella ma ci si dimentica di Dimarco. Il laterale nerazzurro vola sulla corsia sinistra, un vero e proprio treno che lavora nell’ombra per essere considerato il miglior esterno sinistro del mondo. E' un autentico razzo sulla fascia. La concorrenza, poi, non è così agguerrita: solo pochi eletti come Theo Hernández o Cucurella possono entrare in una discussione in cui l’italiano però sembra prevalere nettamente"