Inter e Milan hanno ufficializzato l'acquisto di San Siro e delle aree circostanti. Potranno portare avanti il loro progetto dello stadio di proprietà. Ecco le prossime tappe, riportate da La Gazzetta dello Sport:

Che succederà a San Siro? Non aspettatevi ruspe in arrivo domani mattina: sarà un processo lungo, probabilmente accidentato, che durerà anni. Il traguardo è lontano sei anni e mezzo. Milan e Inter vogliono, devono essere pronti per giugno 2032, quando l’Italia, assieme alla Turchia, ospiterà l’Europeo di calcio. Un Europeo in Italia senza Milano (e Roma) non è un vero Europeo. Qui le tappe, passo per passo.