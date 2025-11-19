"Sarebbe un problema non di poco conto, per almeno due motivi. Primo: Dumfries è un giocatore fisicamente dominante, in grado di mandare sott’acqua nei testa a testa sulla fascia sia Bartesaghi che Estupinan, i due candidati in corsa per un posto da “quinto” mancino nel 3-5-2 di Allegri. Secondo: in rosa non ci sono vere alternative a DD. O meglio, una ci sarebbe ma il campo ha detto altro rispetto ai piani estivi dell’Inter: nell’ultimo mercato il club nerazzurro ha investito la bellezza di 23 milioni più bonus per Luis Henrique, brasiliano ex Marsiglia che avrebbe dovuto portare corsa, dribbling e imprevedibilità sulla destra. Niente di tutto questo: “Gigi”, come lo chiamano alla Pinetina, quando è stato chiamato in causa non è mai andato oltre la semplice giocata scolastica, e ha gettato al vento le due occasioni da titolare che Chivu gli ha concesso tra Cagliari e Verona. Pensare di buttarlo nella mischia nella partita delle partite, in un San Siro stracolmo come mai in questa stagione, è al momento un esercizio di fantasia. Darmian, l’altro sostituto naturale di Dumfries, continua a lavorare a parte: più passano i giorni e più le percentuali di rivederlo almeno in panchina nel derby si abbassano", sottolinea La Gazzetta dello Sport.