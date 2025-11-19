Denzel Dumfries dà forfait. Le condizioni dell'esterno verranno continuamente monitorate, ma un suo recupero pare oggettivamente impossibile. In casa Inter si lavora sulle alternative: se Luis Henrique non ha ancora convinto, Chivu ha un asso nella manica.
Inter, Dumfries out: Luis Henrique non convince, Darmian ancora a parte. Chivu cala l’asso
"Sarebbe un problema non di poco conto, per almeno due motivi. Primo: Dumfries è un giocatore fisicamente dominante, in grado di mandare sott’acqua nei testa a testa sulla fascia sia Bartesaghi che Estupinan, i due candidati in corsa per un posto da “quinto” mancino nel 3-5-2 di Allegri. Secondo: in rosa non ci sono vere alternative a DD. O meglio, una ci sarebbe ma il campo ha detto altro rispetto ai piani estivi dell’Inter: nell’ultimo mercato il club nerazzurro ha investito la bellezza di 23 milioni più bonus per Luis Henrique, brasiliano ex Marsiglia che avrebbe dovuto portare corsa, dribbling e imprevedibilità sulla destra. Niente di tutto questo: “Gigi”, come lo chiamano alla Pinetina, quando è stato chiamato in causa non è mai andato oltre la semplice giocata scolastica, e ha gettato al vento le due occasioni da titolare che Chivu gli ha concesso tra Cagliari e Verona. Pensare di buttarlo nella mischia nella partita delle partite, in un San Siro stracolmo come mai in questa stagione, è al momento un esercizio di fantasia. Darmian, l’altro sostituto naturale di Dumfries, continua a lavorare a parte: più passano i giorni e più le percentuali di rivederlo almeno in panchina nel derby si abbassano", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"E allora? Allora sotto con la variazione sul tema sperimentata contro la Lazio, ovvero il riadattamento di Carlos Augusto sulla fascia opposta a quella di competenza. Un’intuizione, quella di Chivu, che ha funzionato, sì, ma che è stata pur sempre testata per poco più di mezzora, in una partita nella quale l’Inter era già passata in vantaggio contro un avversario senza grandi energie in corpo. Domenica sarà diverso, domenica serviranno coraggio, esperienza e sangue freddo. Carlos Augusto è attrezzato a sufficienza: oltre cento presenze con la maglia dell’Inter, uno scudetto e una finale di Champions a qualcosa servono", aggiunge Gazzetta.
