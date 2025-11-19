"L’Inter ieri si è svegliata con un dolore riflesso: quell’odioso fastidio alla caviglia sinistra di Denzel Dumfries , che ancora non vuole saperne di passare. E allora quello che fino a qualche giorno fa sembrava un regalo inaspettato dalla sosta per le nazionali si è tramutato in una zavorra che rischia di azzoppare l’Inter nella supersfida scudetto e di mettere in bilico la trasferta di Madrid in Champions . Perché se è vero che Dumfries proverà a recuperare e una porticina di speranza va lasciata aperta anche per il Milan, è altrettanto vero che tra il derby e la partita con l’Atletico ci sono tre giorni. E su una cosa sono tutti d’accordo in casa Inter: tentare va bene, ma di forzare non se ne parla ", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Quello di ieri non era il primo appuntamento di Dumfries ad Appiano. Da quando è rientrato in Italia, infatti, l’olandese ha ripreso a frequentare il centro sportivo nerazzurro per portarsi avanti con le fisioterapie del caso. La giornata di ieri però era cerchiata in rosso sull’agenda perché lo staff medico dell’Inter aveva programmato la visita di controllo che avrebbe potuto fornire un quadro più chiaro dell’infortunio. Ecco, il quadro emerso ha delineato una situazione decisamente più complicata di quanto non dicessero i primi esami condotti in Olanda. Il trauma distorsivo accusato da Dumfries durante Inter-Lazio, ultima partita giocata prima del rompete le righe per la sosta, non è ancora alle spalle (e il fatto che il giocatore abbia provato ad allenarsi in nazionale ha probabilmente peggiorato le cose). A oggi, allora, sull’impiego di Dumfries pende un punto interrogativo grande così e tendente al “no”. Le condizioni del giocatore verranno monitorate e valutate giorno dopo giorno, ma il tempo a disposizione è oggettivamente limitato: restano quattro allenamenti da qui alla supersfida di domenica sera contro il Milan, ed è difficile ipotizzare che Chivu possa riavere la sua freccia destra in così poco tempo", precisa Gazzetta.